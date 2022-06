Diesel contro elettrico: il gasolio risulta ancora migliore secondo questi criteri

Quando arriva il momento di acquistare una nuova automobile i dilemmi sono molti. Uno dei primi è: quale alimentazione scegliere? In molti stanno optando per i nuovi motori ibridi o elettrici, i quali per tanti pareri saranno il futuro, ma gran parte delle persone non abbandonerebbe mai il motore diesel.

Secondo quanto riportato sono infatti ancora in netta superiorità le statistiche a favore di tale tipo di alimentazione. Le nuove versioni del diesel infatti riescono a rientrare senza troppi problemi all’interno delle categorie meno inquinanti, anche se bisognerà fare le dovute riflessioni. Ultimamente però qualcuno avrebbe dichiarato che esistono dei motivi per i quali il motore diesel continua ad essere una prima scelta per coloro che acquistano un’automobile.

Diesel contro elettrico: ci sono cinque motivi per i quali l’automobile a gasolio risulta ancora migliore

Secondo quanto riportato ci sono cinque motivi per cui converrebbe acquistare un’automobile diesel piuttosto che elettrica. Il primo è sicuramente quello che vede il costo dell’automobile stessa, il quale è nettamente minore nel caso del diesel. Le auto elettriche infatti costano davvero tanto, e proprio per questo qualcuno potrebbe esitare. Il secondo motivo è rappresentato poi dei costi di manutenzione che nel caso delle automobili elettriche risultano forse troppo spropositati.

Persiste poi il problema dell’assenza delle colonnine dedicate alla ricarica dei motori elettrici così come i costi del rifornimento che sono leggermente più bassi nel caso delle automobili diesel. Il tasso di inquinamento infine non è da sottovalutare dal momento che l’auto elettrica non inquina come quella diesel, ma quando viene smaltita risulta nettamente meno salutare.