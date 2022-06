Comet risulta essere pronta a fare la differenza nel mercato della rivendita di elettronica, i prezzi sono molto più bassi del normale su ogni singolo acquisto effettuato, oltre che essere altrettanto pronti a soddisfare le varie esigenze dei consumatori in Italia.

Il volantino parte proprio da quest’idea, ovvero cercare di accontentare il maggior numero di utenti, coprendo svariate categorie merceologiche e fasce di prezzo di appartenenza. In aggiunta, tutti i prodotti sono distribuiti alle più classiche condizioni di vendita: no brand e garanzia di 24 mesi, sottolineando la possibilità di accedere agli sconti tramite il sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il domicilio.

Comet: offerte e grandi prezzi per tutti

Risparmiare con Comet è davvero possibile, grazie ad un volantino pieno zeppo di occasioni da saper cogliere direttamente al volo. In particolare notiamo la presenza di innumerevoli prodotto in promozione, anche legati alla fascia alta della telefonia mobile; più precisamente parliamo di Apple iPhone 13 Pro a 1099 euro, iPhone 13 a 789 euro, o di Samsung Galaxy S21 FE, il cui prezzo non va oltre i 480 euro.

Ottime sono le riduzioni legate alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, segmento dove possiamo trovare Redmi Note 10 Pro, Redmi 9C, Redmi 9A a meno di 230 euro, passando anche per Galaxy A52s, Galaxy A32 o anche Galaxy A03 a non più di 300 euro, per finire con Honor X7 e X8, disponibili rispettivamente a 239 e 199 euro. Maggiori dettagli ed informazioni in merito al volantino Comet, le trovate qui.