WhatsApp: buono da 500 euro in regalo se seguite le istruzioni

Fidarsi di tutto quello che gira attraverso il web può essere una vera e propria condanna per coloro che si servono dei servizi Internet. Anche attraverso le applicazioni è possibile incappare in situazioni al limite, le quali ormai sono all’ordine del giorno. Stiamo parlando delle varie truffe, che ormai anche su WhatsApp sono sempre più frequenti.

Queste riescono a mettere in circolo notizie che definire false, sarebbe davvero poco. E’ proprio questo il caso di un’ennesima truffa che pian piano avrebbe portato a galla la verità: non esiste nulla di ciò che viene descritto nel messaggio WhatsApp. Ma di cosa si parla? Più precisamente il testo anticiperebbe che seguendo le indicazioni tramite il link sottostante sarebbe possibile accaparrarsi un buono da 500 euro da parte di Esselunga. Ovviamente non è assolutamente vero è anche Esselunga ha preferito dissociarsi con un comunicato ufficiale.

WhatsApp: Esselunga smentisce tutto con il suo comunicato ufficiale

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.