Il rinnovamento dell’offerta di smartphone pieghevoli di Samsung sarà uno degli eventi tech più rilevanti dei mesi estivi.

Più volte, basando le previsioni sulle mosse compiute dall’Azienda negli anni scorsi, si è detto che il produttore sudcoreano introdurrà Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 indicativamente ad agosto. Ora possiamo ipotizzare una data più precisa.

Samsung: ecco la data presunta del lancio dei nuovi top di gamma

Secondo le informazioni diffuse da Jon Prosser, il prossimo Galaxy Unpacked di Samsung si terrà il 10 agosto. Nel corso dell’evento saranno lanciati sia i nuovi pieghevoli sia la linea di smartwatch Galaxy Watch 5. È uno scenario verosimile visto che lo scorso anno Samsung ha svelato Z Fold 3, Z Flip 3 e Watch 4 nel corso della presentazione tenutasi l’11 agosto.

Per quanto riguarda la data di avvio dei preordini, l’effettiva disponibilità dei negozi e le varianti disponibili al lancio, Prosser aggiunge che i nuovi dispositivi potranno essere preordinati a partire dal 10 agosto 2022 con disponibilità dei negozi il 26 agosto. Riassumendo, Samsung presenterà i nuovi prodotti e darà il via ai preordini nello stesso giorno, mentre per l’effettiva disponibilità nei negozi bisognerà attendere un paio di settimane.

Prosser svela inoltre che sempre dal 26 agosto potrebbe essere disponibile per l’acquisto anche una nuova colorazione del Galaxy S22, quella Lavander che ha caratterizzato i modelli della gamma S21. Un buon modo per rilanciare l’attuale top gamma Samsung a distanza da diversi mesi dall’uscita.