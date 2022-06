Dopo aver fornito informazioni sulla probabile assenza di un modello Classic, l’aggiornamento di Samsung Health offre ulteriori dettagli sulla prossima serie di smartwatch. Stando a quanto riferito dalle indicazioni provenienti dalla stessa azienda, dunque, una delle componenti che ha fino ad ora distinto i Galaxy Watch sarà eliminata.

Samsung Galaxy Watch 5: ecco tutte le novità confermate dall’azienda!

Negli scorsi giorni abbiamo avuto modo di venire a conoscenza della scelta di Samsung di non presentare un Galaxy Watch 5 Classic ma di voler proporre una nuova generazione di smartwatch costituita esclusivamente da un Galaxy Watch 5 e un 5 Pro. Oggi, oltre a conoscere quella che sarà probabilmente la data di lancio dei dispositivi, riceviamo conferma sull’assenza di una componente che ha rappresentato uno dei tratti distintivi degli smartwatch Samsung.

Le immagini fornite da Samsung mostrano infatti i due dispositivi privi della ghiera rotante presente sul lato dello smartwatch. Il colosso potrebbe aver deciso di eliminare il pulsante fisico e touch.

Non vi sono dubbi, quindi, su quello che sarà il design dei prossimi Galaxy Watch ma resta da scoprire quale sarà la soluzione alla quale l’azienda farà ricorso.

L’attesa non sarà lunga. Il prossimo Unpacked 2022 potrebbe essere fissato per il 10 agosto e avere per protagonisti anche i nuovi pieghevoli della serie Galaxy Z. Secondo Jon Prosser, inoltre, l’azienda renderà i suoi prodotti pronti all’acquisto presso i punti vendita autorizzati soltanto a partire dal 26 agosto e, nella stessa occasione, proporrà l’acquisto di una nuova versione di Samsung Galaxy S22. Lo smartphone dovrebbe arrivare in una nuova colorazione inedita.