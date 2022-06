Esselunga prova in tutti i modi a spingere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, lanciando una campagna promozionale assolutamente perfetta sotto molteplici punti di vista, grazie alla presenza di prodotti sempre più scontati, e prezzi mai visti prima d’ora.

Il volantino non si allontana per nulla da quanto siamo solitamente abituati a vedere, poiché a tutti gli effetti permette di accedere agli sconti in ogni negozio in Italia, senza differenze territoriali o vincoli particolari a cui sottostare. E’ bene sapere, ad ogni modo, che tutti i prodotti sono completamente distribuiti con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand.

Esselunga: le nuove offerte vi lasceranno di stucco

Da Esselunga torna lo Speciale Multimediale ed Elettrodomestici, con sconti pazzeschi fino al 22 giugno, e prezzi sempre più bassi su un numero elevatissimo di modelli di tecnologia. Osservando come al solito da vicino il segmento degli smartphone, troviamo Galaxy A22, in vendita a 168 euro, passando per Oppo A94 a 228 euro, Realme C11 a 128 euro, Galaxy A03 a 148 euro, Realme C35 a 188 euro, Nokia C20 a 98 euro, Xaiomi Mi 11 Lite a 268 euro o anche Galaxy A52s a 298 euro.

Volendo mettere le mani su un top di gamma a tutti gli effetti, la scelta potrebbe ricadere sull’incredibile Apple iPhone 12, un modello della scorsa generazione, il cui prezzo finale è stato finalmente ridotto, sino a raggiungere 698 euro (variante da 128GB).

Come anticipato, tuttavia, il volantino nasconde al proprio interno tantissime occasioni da non perdere di vista, per questo motivo dovete assolutamente collegarvi il prima possibile qui.