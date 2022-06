Coop e Ipercoop stanno tentando il tutto per tutto, avvicinandosi il più possibile ai principali rivenditori di elettronica del nostro paese, con una nuovissima serie di offerte assurde, condite con prezzi praticamente ai minimi storici.

Il volantino si allontana da quanto apprezzato con la scorsa campagna promozionale, ovvero gli acquisti sono perfettamente effettuabili nei negozi fisici in Italia, ma non online sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che invece vorranno acquistare i nuovi prodotti, invece, potranno anche godere di una fantastica garanzia della durata di 24 mesi, condita con la variante no brand per avere la certezza di aggiornamenti sempre tempestivi.

Coop e Ipercoop: le grandi occasioni per risparmiare

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questi giorni Coop e Ipercoop hanno lanciato ottimi sconti applicati su alcuni dei migliori smartphone in circolazione, tra cui ad esempio l’Apple iPhone 13. Questi risulta commercializzato al prezzo finale di 839 euro, una cifra di tutto rispetto, se considerate che il listino originario supera i 1000 euro, e che comunque stiamo parlando della variante da 128GB.

Sempre all’interno del medesimo volantino, ad ogni modo, sono anche disponibili modelli più economici con sistema operativo Android, quali possono essere Galaxy A13, Realme C25Y o anche un buonissimo TCL 20Y. Tutti gli sconti del volantino sono perfettamente visibili a questo link speciale, dove troverete ad attendervi i prezzi più bassi ideali per risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto effettuato, a prescindere dalla categoria merceologica.