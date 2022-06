Android offre regali: sul Play Store sono disponibili 29 titoli di app a pagamento gratis

Sono ormai sotto gli occhi di tutti i progressi fatti dal sistema operativo Android che risulta peraltro il più utilizzato al mondo. 2 miliardi di utenti parlano da soli, esponendo dunque a tutti quanto sia cresciuti quel robottino verde che in molti denigravano tempo addietro.

Il merito è anche di tutto quello che c’è di contorno, proprio come i contenuti che Android mette a disposizione. All’interno del Play Store solo per qualche giorno ci sarà un’offerta strepitosa che coinvolgerà numerosi titoli a pagamento. Stiamo parlando di applicazioni e giochi, i quali per qualche giorno potranno essere gratuiti per gli utenti che ne approfittano.

Android: solo questi giorni vedranno dei titoli a pagamento del Play Store totalmente gratis