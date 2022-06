Google ha pubblicato oggi la terza beta di Android 13 e, sebbene non includa grandi novità, rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo del sistema operativo prima della versione finale.

Android 13 ha raggiunto il traguardo della stabilità della piattaforma, il che significa che tutti i comportamenti e le API relative alle app sono completi. Questo dovrebbe instillare abbastanza fiducia negli sviluppatori per iniziare i loro test finali di compatibilità con Android 13 senza preoccuparsi che le cose cambino.

Android 13 verrà rilasciato per tutti molto presto

Google sta spingendo gli sviluppatori di app e giochi a valutare la compatibilità delle loro app con tutte le funzionalità significative di Android 13, tra cui la nuova autorizzazione di notifica, l’anteprima degli appunti, le autorizzazioni multimediali e altro ancora. Gli sviluppatori potranno pubblicare aggiornamenti di compatibilità prima della versione finale una volta che avranno finito di testare le loro app.

Molti dei migliori telefoni Android, inclusi i dispositivi Pixel di Google e alcuni modelli compatibili con il programma Android Beta, hanno accesso all’ultima versione beta di Android 13. Google sta esortando gli sviluppatori a testare le loro app su un emulatore Android in Android Studio per ottimizzarle per tablet e schermi di grandi dimensioni, poiché Android 13 contiene le ottimizzazioni per tablet rilasciate in Android 12L.

Google intende rilasciare un’altra beta di Android 13 il mese prossimo prima che la versione finale venga rilasciata nei prossimi mesi. A differenza di Android 12, la prossima versione di Android avrà solo quattro versioni beta.