Amazon Prime Video propone tanti contenuti nel corso di queste settimane, nonostante la fine della Champions League. La massima competizione europea di calcio tornerà ad essere protagonista sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo mese di settembre.

Amazon Prime Video, come attivare il servizio a costo zero

In attesa del ritorno della Champions League e dell’inizio della nuova stagione calcistica, gli utenti che hanno un account attivo su Amazon Prime Video avranno la possibilità di accedere a contenuti esclusivi per quanto concerne film e serie tv. Inoltre, a differenza di altre piattaforme streaming, Amazon garantisce ancora agli abbonati la possibilità di attivare un mese a costo zero.

In controtendenza rispetto a quelle che sono le offerte di Netflix o Disney+, Amazon assicura ancora il periodo di prova agli abbonati. Gli utenti pertanto avranno la possibilità di attivare un profilo e di accedere a tutti i contenuti senza un vero vincolo formale. Al termine del periodo di prova, gli abbonati potranno decidere se continuare o meno la visione sulla piattaforma. Un mese di Prime Video ha il costo di 3,99 euro. Il ticket annuale prevede un prezzo di 36 euro.

Coloro che desiderano Prime Video a costo zero possono anche affidarsi alla promozione di Vodafone. Anche il gestore inglese, con la sua promozione Vodafone TV, assicura un anno di Amazon a titolo gratuito. Il ticket Vodafone TV al costo base di 5 euro al mese prevede ampi contenuti di serie tv e film. Anche qui non è previsto un vincolo formale dopo il primo anno per i clienti.