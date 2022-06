La migliore offerta estiva del gestore WindTre costa soltanto 8,99 euro al mese ed è rivolta a tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad e MVNO. A un costo davvero irrisorio, la GO 150 Flash + Digital con Easy Pay permette di ricevere minuti, SMS e tantissimi Giga di traffico dati per la navigazione.

Offerta WindTre: chi può attivare la GO 150 Flash + Digital!

Non tutti i nuovi clienti hanno la possibilità di attivare la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay. L’offerta è infatti riservata agli utenti che decidono di trasferire il loro numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Il gestore permette loro di procedere con l’attivazione direttamente online, così da ricevere la SIM tramite corriere senza dover affrontare spese di spedizione. L’unico costo da sostenere riguarda il rinnovo della promozione, che ammonta a soli 8,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

L’offerta WindTre è disponibile esclusivamente in versione Easy Pay, ciò implica il pagamento delle spese previste tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti che desiderano ottenere un’offerta il cui costo di rinnovo potrà essere saldato tramite credito residuo potranno comunque optare per la WindTre GO 100 Special + Digital.