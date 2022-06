Per offrire ai propri clienti la migliore esperienza d’uso possibile, Volvo Cars sta introducendo la tecnologia di visualizzazione fotorealistica nella sua prossima generazione di auto elettriche grazie a una nuova collaborazione con Epic Games. Le due aziende si uniscono per portare il motore di gioco Unreal Engine di Epic nelle prossime auto Volvo, fornendo una grafica di alta qualità senza precedenti all’interno dell’abitacolo.

Epic Games è un’azienda leader nel settore dell’intrattenimento interattivo e del software, probabilmente più nota per Fortnite, uno dei giochi più grandi al mondo. Epic Games sviluppa anche Unreal Engine, considerato il più avanzato strumento di creazione 3D in tempo reale utilizzato in vari settori oltre a quello dei giochi, e che ora sarà utilizzato da Volvo Cars per lo sviluppo di interfacce digitali all’interno delle sue auto e per il rendering della grafica in tempo reale all’interno dell’auto.

Volvo Cars è la prima casa automobilistica europea a utilizzare Unreal Engine per lo sviluppo dell’interfaccia uomo-macchina (HMI). In particolare, inizialmente si concentrerà sul Driver Information Module (DIM), uno dei display all’interno dell’abitacolo che fornisce al conducente informazioni rilevanti e funzioni di infotainment.

Nella prossima generazione di automobili Volvo, i clienti troveranno una grafica impressionante e di alta qualità su questi display. Rendering molto più nitidi, colori più ricchi e nuovissime animazioni 3D sono solo i primi passi che gli sviluppatori di Volvo Cars compiono per spingere la grafica al massimo.

“Per offrire ai nostri clienti la migliore esperienza d’uso possibile e contribuire a una guida sicura e personale, abbiamo bisogno di una visualizzazione ricca, coinvolgente e reattiva all’interno delle nostre auto”, ha dichiarato Henrik Green, Chief Product Officer di Volvo Cars. “L’utilizzo di Unreal Engine nelle nostre auto consente di ottenere questo risultato e rende ancora più piacevole trascorrere del tempo all’interno di una Volvo”.

Grazie all’abbinamento di Unreal Engine con la potenza di calcolo ad alte prestazioni delle piattaforme Snapdragon® Cockpit di terza generazione, la prossima generazione di auto Volvo stabilirà un nuovo standard in termini di grafica e prestazioni del sistema di infotainment.

Di conseguenza, il sistema di infotainment di nuova generazione di Volvo Cars sarà più del doppio più veloce del suo predecessore, mentre la generazione di grafica e l’elaborazione all’interno dell’abitacolo saranno fino a dieci volte più veloci.

“Quando si introduce nell’auto una grafica interattiva ad alta risoluzione che funziona in tempo reale, si apre la porta a una vasta gamma di nuovi modi per informare e intrattenere tutti i passeggeri”, ha dichiarato Heiko Wenczel, Direttore del settore Automotive e HMI di Epic Games per Unreal Engine. “I team di progettazione e sviluppo prodotto di Volvo Cars, dotati di grande talento, hanno colto questa opportunità per realizzare qualcosa di nuovo che continuerà a evolversi con nuove ed entusiasmanti funzionalità che sfruttano le capacità di Unreal Engine.”

La prima auto a contenere la nuova grafica è la nuova ammiraglia completamente elettrica che Volvo Cars presenterà nel corso dell’anno. Questo modello è il primo di una nuova generazione di auto completamente elettriche di Volvo, che punta a vendere solo auto puramente elettriche entro il 2030.

In futuro, l’azienda vede ulteriori opportunità per Unreal Engine di far progredire altre aree tecnologiche all’interno delle nuove auto Volvo, in quanto gli sviluppatori di Volvo Cars continuano a esplorare nuove applicazioni per questa e altre piattaforme tecnologiche basate su software, tenendo sempre in primo piano la sicurezza.

Volvo Cars ha l’ambizione di sviluppare internamente la metà di tutto il software delle sue auto entro la metà del decennio e sta effettuando numerose assunzioni nell’ambito dello sviluppo software. Entrando a far parte dell’azienda, i talenti del coding hanno numerose opportunità di lavorare su nuove applicazioni e piattaforme di bordo entusiasmanti e all’avanguardia.