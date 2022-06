Ci sono importanti novità per i clienti di TIM sul fronte della telefonia mobile in questo mese di giugno. Il gestore italiano ha messo a disposizione di tutti gli abbonati una serie di tariffe alternative alla Giga 120 di Iliad. Coloro che optano per il provider nazionale potranno scegliere tra numerose ricaricabili, tra cui anche la Wonder.

TIM, le prime offerte low cost alternative a Iliad

L’offerta Wonder di TIM prevede un duplice pacchetto per i clienti. In un primo ticket i clienti potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque ed anche 70 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo di questa tariffa è previsto in 9,99 euro ogni mese.

Un secondo ticket per questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque ed anche 50 Giga per la connessione internet. I clienti che optano per questa seconda versione della ricaricabile pagheranno 8,99 euro al mese.

Ulteriore sorpresa per i clienti che optano per questa tariffa di TIM è sul fronte commerciale. Il provider prevede infatti costi bloccati nel corso del primo semestre di abbonamento. Gli utenti che sottoscrivono una nuova SIM, quindi, non avranno rimodulazioni per soglie di consumo e per i costi mensili legati al rinnovo della tariffa.

Condizione necessaria per la scelta di queste tariffe è la portabilità del numero da altro operatore. Queste tariffe non sono disponibili per chi ha già una SIM attiva. Per la portabilità saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.