realme, il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa, annuncia la nomina di Francis Wong (@Twitter), ex Chief Marketing Officer di realme Europa e India, a nuovo CEO di realme Europa. Francis Wong guiderà le attività commerciali e di branding in Europa e riporterà direttamente a Madhav Sheth, Presidente di realme International Business Group, suo predecessore nella medesima posizione.

Un nuovo corso: dai giovani e per i giovani

realme è stata fondata nel 2018 ed è approdata nel mercato europeo nel 2020; da allora il brand è cresciuto fino a entrare nella Top 4 dei brand di smartphone in Europa. Francis Wong è uno dei fondatori di realme e ha seguito la nascita dell’azienda sin dal suo primo lancio, realme 1.

Nel ruolo di Chief Marketing Officer di realme India ha ideato campagne incentrate sulla community e strategie di content marketing orientate ai giovani; ha seguito inoltre la collaborazione con Salman Khan e altri ambassador del brand, portando realme da un giovane a brand di rilievo in India, amato dai giovani, fino a raggiungere la Top 3.

Nel 2021, Francis Wong è stato nominato Chief Marketing Officer di realme Europa, India, Africa e America Latina, con l’ambizioso obiettivo di portare avanti la crescita del brand a livello globale. Allo stesso tempo ha ricoperto il ruolo di Global Lead per la serie realme GT, dedicandosi alla valorizzazione e alla promozione della serie di smartphone premium flagship sul mercato globale.

Oggi, nel ruolo di CEO di realme Europe, Francis Wong avrà l’obiettivo di confermare i traguarti da record raggiunti da realme e proseguire la sua crescita: realme è nella Top 4 in Europa ed è il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa nel 2021 con un tasso di crescita del 518%. In Italia, realme ha confermato la top 5 come anche in Francia, Germania e Spagna, mentre in Polonia, realme ha raggiunto la Top 3.

“È davvero un orgoglio assistere alla crescita dei team realme da zero. Siamo pronti a concentrarci e sviluppare il mercato europeo con particolare attenzione alle tecnologie più innovative e a design di tendenza. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza smartphone e AIOT di livello superiore e rendere il nostro brand un protagonista a livello globale”.