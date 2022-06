realme ha presentato la nuova serie flagship realme GT NEO 3: GT NEO 3 150W, GT NEO 3 80W, GT NEO 3T e GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition. realme GT NEO 3 racchiude funzionalità premium in un design esclusivo a strisce, ispirato alle iconiche vetture sportive delle corse automobilistiche, ed è dotato della ricarica rapida da 150W, del potente processore Dimensity 8100 5G e di un processore interamente dedicato al display.

realme GT NEO 3 offre un’esperienza superiore a prezzi accessibili che partono da € 599,99 nella versione da 80W e nella configurazione 8 GB + 256 GB, e a € 699,99 nella versione da 150W e nella configurazione 12 GB + 256 GB; realme GT NEO 3T sarà disponibile al prezzo di € 429,99 nella versione da 8 GB + 128 GB e € 469,99 nella versione da 8 GB+256 GB. realme inoltre ha presentato le nuove Buds Air 3 Nitro Blue, disponibili a € 79,99.

realme GT NEO 3: lo smartphone con ricarica più veloce al mondo da 150W

Ispirato alle corse automobilistiche e alla storia del leggendario pilota Carroll Shelby che nel 1965 dipinse le iconiche strisce su un’auto sportiva di fascia alta per esprimere la sua passione per la velocità riscrivendo la storia, realme GT NEO 3 sfoggia Legend Racing Design con strisce sul retro dello smartphone ed è disponibile in tre colorazioni: Nitro Blue, Sprint White, e Asphalt Black.

Lo spirito di velocità si estende dal design alle prestazioni grazie alla tecnologia di ricarica UltraDart da 150W che consente di raggiungere il 50% in 5 minuti. Con 38 livelli di protezione e un chip di sicurezza dedicato alla ricarica MCU, il dispositivo offre un elevato livello di sicurezza ed è certificato da TÜV Rheinland come “Safe Fast-Charge System”. Inoltre, realme GT NEO 3 mantiene una capacità della batteria di almeno l’80% dopo oltre 1600 cicli completi di carica e scarica, il doppio rispetto a smartphone dello stesso segmento, prolungando la durata della batteria.

Il primo processore mobile Mediatek Dimensity 8100 5G

realme GT NEO 3 è il primo smartphone alimentato dal processore Dimensity 8100 in Europa. Basato su un processo di produzione a 5nm di TSMC, realme GT NEO 3 presenta quattro core CortexA78 a 2,85 GHz e quattro core CortexA55 a 2,0 GHz, che possono offrire una maggiore efficienza della CPU e raggiungere un’impressionante e stabile velocità di 90 fps.

Per quanto riguarda i dettagli dello schermo, il dispositivo è dotato di uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e un’elevata frequenza di aggiornamento a 120Hz, con certificazione HDR 10+. realme GT NEO 3 ha inoltre utilizzato la nuova generazione del processo di confezionamento COP, facendo da apripista per ulteriori utilizzi futuri. Di conseguenza, il rapporto schermo-corpo di realme GT NEO 3 è del 94,2% con cornici ultra-sottili: 1,48 x 1,84 x 2,37.

Inoltre, la grafica e le immagini appariranno incredibilmente fluide e di alta qualità grazie al chip indipendente. In particolare, la traiettoria del movimento dell’oggetto viene stimata attraverso il processore dedicato e l’algoritmo, e viene aggiunto un fotogramma di compensazione del movimento tra due fotogrammi, che migliora la scorrevolezza dell’immagine. Con queste specifiche, realme GT NEO 3 ha tutte le caratteristiche per essere un dispositivo adatto anche a giocatori e streamer.

Tripla fotocamera grandangolare con esclusiva modalità Street Photography

realme GT NEO 3 è dotato di tripla fotocamera, in cui la fotocamera principale utilizza il sensore Sony IMX 766 con risoluzione a 50MP. Le altre due fotocamere sono un obiettivo ultra-wide con una risoluzione di 8 MP e un obiettivo macro con una risoluzione di 2 MP. Per gli utenti sarà pertanto facile catturare foto vivide e immortalare momenti memorabili con famiglia e amici.

realme GT NEO 3 dimostra quindi di essere un dispositivo indispensabile per gli amanti della tecnologia; questo smartphone offre le migliori tecnologie moderne e un design alla moda che lo rende non solo un dispositivo premium, ma anche un trend innovativo.

realme GT NEO 3T: lo smartphone con la ricarica più veloce del segmento

In linea con il Legend Racing Design della serie realme GT NEO 3, realme ha adattato gli elementi della bandiera a scacchi per realme GT NEO 3T con due varianti di colore: Dash Yellow e Drifting White. realme GT NEO 3T è lo smartphone con la ricarica più veloce del segmento, dotato di SuperDart Charge da 80 W e una massiccia batteria da 5000 mAh che consente di ricaricare il device del 50% di carica in 12 minuti. Rispetto a GT NEO 2T, GT NEO 3T è stato significativamente aggiornato per quanto riguarda la tecnologia di ricarica rapida che era da 65W nel primo, portando una maggiore efficienza e innovazione.

Il processore Snapdragon 870 5G consente al dispositivo di adattarsi a tutti i tipi di utilizzo, lavoro, studio, intrattenimento e, soprattutto, giochi ad alta risoluzione. realme GT NEO 3T è dotato di un display AMOLED E4 da 6,62 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120Hz e una risoluzione Full HD+. Inoltre, realme GT NEO 3T ha una luminosità di picco di 1300nit e gli utenti possono utilizzare il device anche sotto la luce diretta del sole.

Come realme GT NEO 3, GT NEO 3T sfoggia una tripla fotocamera con AI di cui una principale da 64 MP, un obiettivo ultra-wide da 119° e un obiettivo macro da 4 cm. Lo smartphone è inoltre dotato di Street Photography Mode, una delle recenti innovazioni realme in termini di fotocamera.

realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition

realme conferma l’intenzione di sorprendere i consumatori di tutto il mondo con collaborazioni di tendenza ed edizioni personalizzate; ecco quindi il nuovo realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition, che arriverà presto anche in Italia.

Lo smartphone è fornito di sfondi personalizzati, una riprogettazione dei classici personaggi Anime, icone personalizzate e uno spirito combattivo al centro di ogni dispositivo: nessun dettaglio è stato trascurato.

realme GT NEO 3 Series conferma la continua innovazione dell’azienda nel settore della ricarica rapida, nel design di tendenza e nella collaborazione creativa, dimostrando di essere dispositivi indispensabili per gli amanti della tecnologia. Inoltre, i nuovi smartphone offrono tecnologie di ultima generazione e design accattivanti, confermando non solo di essere dispositivi premium ma un trend verso il futuro.

Prezzi e disponibilità in Italia

realme GT NEO 3 150W sarà disponibile in Italia a partire dal 15 giugno e, fino al 22 giugno, al prezzo promozionale di € 649,99 anziché € 699,99 nella configurazione 12 GB + 256 GB, e nella versione da 80W al prezzo promozionale di € 549,99 anzichè € 599,99 su Amazon e sul sito ufficiale realme; realme GT NEO 3T sarà disponibile a partire dal 15 giugno e, fino al 22 giugno, al prezzo promozionale di € 399,99 anziché € 429,99 nella versione da 8 GB + 128 GB e al prezzo promozionale di € 429,99 anziché € 469,99 nella versione da 8 GB + 256 GB.