Nilox – brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet – da sempre all’avanguardia nell’innovare dettando un nuovo passo nel mondo della mobilità elettrica, anche e soprattutto per quanto riguarda affidabilità e sicurezza, presenta gli indicatori di svolta WingLights: un nuovo prodotto universale disegnato da CYCL® adattabile a qualsiasi monopattino elettrico e utilizzabile anche sulle biciclette – pensato per offrire un’esperienza di guida più completa e sicura.

Analogamente a quanto fatto con il monopattino Nilox M1 – lanciato lo scorso ottobre e tra i primi in Italia a incorporare gli indicatori di svolta nel led posteriore – il nuovo accessorio presentato dal brand è quindi disegnato per rispondere con tempismo e praticità al prossimo cambiamento normativo che entrerà in vigore a fine estate: infatti, tra le novità introdotte dal nuovo Codice della Strada 2021 per migliorare la viabilità su strada di tutti i cittadini e per avere spazi urbani più sicuri, con decorrenza dal 30 settembre 2022 è previsto l’obbligo per i monopattini elettrici commercializzati in Italia di disporre di appositi indicatori di svolta luminosi.

Le nuove frecce di Nilox incarnano appieno la sua filosofia X-Drive, che condensa tutta la volontà del brand di migliorare gli standard raggiunti in termini di sicurezza, tecnologia applicata e caratteristiche tecniche distintive peroffrire un’esperienza superiore. Infatti, il prodotto, fabbricato di policarbonato e silicone, è resistente all’acqua e si contraddistingue per un design compatto e leggero, dalle ridotte dimensioni e dal peso contenuto, con soli 62g per l’intero paio. È anche estremamente pratico: basta un semplice tocco alle estremità per accenderle e spegnerle, senza dover quindi staccare le mani dal manubrio.

Inoltre, gli indicatori di svolta Nilox sono anche smart: grazie a un timer interno che li spegne automaticamente dopo 45 secondi, non c’è il rischio di lasciarli accesi per errore e sprecare la batteria, la cui durata stimata è di 30 ore di utilizzo.

Anche l’installazione è molto semplice: è sufficiente una piccola incisione alle estremità del tubo del manubrio dentro le quali inserirle e si può partire in tutta sicurezza. Gli indicatori di svolta Nilox sono disponibili a un prezzo al pubblico consigliato di 24,95 €.