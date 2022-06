Il social più utilizzato in tutto il mondo è senza ombra di dubbio Instagram, la piattaforma vestita di viol vanta infatti un’utenza mondiale fatta di miliardi di accounts che continua a crescere ogni giorno, merito ovviamente delle funzionalità della piattaforma che da sempre la rendono godibile e facilmente fruibile.

Tutto ciò è merito delle numerose funzionalità che da sempre caratterizzano il social di proprietà Facebook, basti pensare alle stories, ai reels o alla possibilità di condividere anche la musica, features tutte molto complesse che però sono arrivate prima anche di funzionalità magari più semplici e che tutt’ora mancano, come ad esempio la visualizzazione cronologica dei post.

Tra le funzionalità base che però ora potremo aggiungere alla conta di quelle inserite, mancava la possibilità di ordinare i propri post nel proprio account, feature però appena aggiunta ed arrivata anche in Italia.

Fissa in alto nel mio profilo

La nuova feature prende corpo in una nuova opzione presente nel menù specifico di ogni post che si intitola “Fissa in alto nel mio profilo”, per utilizzarla vi basterà fare tap sui tre punti in alto a destra presenti nella pagina di una vostra foto e poi selezionare la voce dal menù che si aprirà, in tal modo il post diventerà il primo della vostra feed, operazione ripetibile anche con le altre foto in modo da poterle ordinare come più gradite.

Dunque d’ora in avanti potrete ordinare la vostra pagina personale come meglio credete, la funzionalità disponibile per tutti anche in Italia già da diverse ore.