Il CEO di Instagram, Adam Mosseri, ha da poco annunciato delle interessanti novità per il social network. Sappiamo che il team è sempre al lavoro per cercare di rendere la nostra esperienza sempre migliore.

La novità più importante riguarda sicuramente la possibilità di fissare in alto un contenuto sul proprio profilo, ma non mancano delle aggiunte anche ai Reels. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Instagram: ora è possibile fissare un post in alto

La possibilità di fissare un post era già apparsa durante il mese di aprile in fase di test, ma ora è in arrivo per tutti gli utenti: aprendo le impostazioni di un qualsiasi post o Reel sul proprio profilo, cliccando sull’icona dei tre pallini in alto a destra, sarà possibile scegliere di fissare in alto il contenuto, in modo da apparire sempre al primo posto della griglia del proprio profilo.

Oltre a questo ,arrivano nuove funzionalità per Reels, come la possibilità di aggiungere adesivi interattivi ai video e la possibilità di importare file audio personalizzati. Inoltre è stata estesa la lunghezza massima dei Reels, che ora possono durare fino a 90 secondi.

Mosseri ha dichiarato che queste funzioni rendono più facile coinvolgere e condividere il lavoro dei creator con i fan e ha aggiunto che la società sta lavorando a nuove possibilità per dare agli utenti maggiore controllo dei propri profilo. Che dire, non ci resta quindi che aggiornare la nostra applicazione per provare con i nostri occhi le novità!.