Preparatevi ad affrontare il mese di giugno in compagnia dei nuovi giochi in arrivo sulla piattaforma GeForce NOW e ai consueti appuntamenti del GFN Thursday: 25 giochi si aggiungeranno alla libreria di cloud streaming a giugno, tra cui 7 nuovi titoli pronti per lo streaming a partire da questa settimana.

Ma le novità non finiscono qui! Il Warhammer Festival di Games Workshop ha annunciato sconti per tutta la settimana sui diversi giochi di Warhammer che sono disponibili per lo streaming su GeForce NOW.

I giocatori potranno acquistare i seguenti titoli in offerta:

Visitate la Warhammer Community per avere maggiori informazioni, compresi i link alle vendite.

I membri potranno dilettarsi con un totale di 25 giochi in arrivo nella libreria di GeForce NOW a giugno, con 7 titoli già pronti per lo streaming questa settimana:

LEAP (nuovo lancio su Steam)

Souldiers (nuovo lancio su Steam)

Twilight Wars: Declassified (nuovo lancio Steam)

ABRISS – build to destroy (Steam)

ANNO: Mutationem (Steam)

Kathy Rain: Director’s Cut (Steam)

Star Conflict (Steam)

In arrivo sul cloud a giugno: