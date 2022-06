Esselunga racchiude all’interno dell’ultimo volantino, una campagna promozionale davvero invitante, e pensata per tutti gli utenti che da tempo stavano aspettando di acquistare uno smartphone dal prezzo economico, ma comunque in grado di garantire discrete prestazioni generali.

Gli acquisti, a dispetto di quanto accade ad esempio da MediaWorld o Unieuro, possono essere effettuati solamente recandosi in un qualsiasi negozio in Italia, poiché al giorno d’oggi gli stessi prezzi non sono attivi online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In parallelo, i prodotti sono distribuiti no brand e con garanzia di 24 mesi, con la consapevolezza che qualsiasi difetto di fabbrica verrà riparato a costo zero.

Scoprite in esclusiva le nuove offerte Amazon e ricevete i codici sconto gratis, iscrivendovi subito a questo indirizzo.

Esselunga: offerte e prezzi da non credere per tutti

Le occasioni del volantino Esselunga proseguono ancora oggi, ma avete pochissimo tempo a disposizione per approfittarne. La campagna promozionale, che ricordiamo essere una offerta tech mirata sul singolo prodotto, propone al pubblico l’acquisto di Oppo A54s, un terminale che appartiene alla fascia medio-bassa, acquistabile a soli 169 euro (nella sua variante con 128GB di memoria interna).

La scheda tecnica è comunque ottima, nonostante il prezzo così ridotto, poiché a tutti gli effetti raggiunge un display da 6,5 pollici di diagonale (con risoluzione HD+), affiancato da una fotocamera principale da 50 megapixel, una batteria da 5000mAh, che garantisce una autonomia superiore alla media, per finire con la certificazione IPX4 ed il chip NFC per i pagamenti mobile.

Il volantino, ad ogni modo, può essere sfogliato direttamente online sul sito ufficiale.