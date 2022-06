Carrefour non finisce mai di stupire, proprio in questi giorni l’azienda ha infatti deciso di presentare al pubblico una campagna promozionale di tutto rispetto, con la quale promettere un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative.

Il volantino rispecchia perfettamente tutto quanto avevamo già visto ed apprezzato in passato, ovvero la disponibilità degli acquisti solo ed esclusivamente nei negozi fisici, con la certezza di poter ricevere gli sconti in un qualsiasi punto, a prescindere dalla dislocazione territoriale o dall’area di appartenenza.

Carrefour: offerte ed occasioni per tutti, scoprite le migliori

Gli sconti del volantino Carrefour abbracciano tutti gli utenti che vogliono accedere a buoni prodotti, spendendo non più di 300 euro, ed essendo comunque disposti a qualche piccola rinuncia in termini di prestazioni generali. I modelli effettivamente disponibili sono più che altro legati ai più importanti marchi, tra cui spiccano Oppo Find X3 Lite (il modello del 2021), Redmi Note 10S, Realme C25Y, Oppo A74, Alcatel 1S 2020, Galaxy A32, Galaxy A03s o similari.

Tutti questi prodotti possono essere acquistati, lo ricordiamo, nei vari negozi in Italia, senza differenze territoriali. Le condizioni di vendita restano pressoché invariate rispetto al passato, sono difatti distribuiti no brand con garanzia di 24 mesi, in modo da ricevere aggiornamenti tempestivi, ed essere sicuri di ricevere la riparazione gratuita per ogni singolo difetto di fabbrica.

Il volantino, ad ogni modo, lo potete sfogliare nel dettaglio direttamente a questo link speciale.