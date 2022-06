Ci sono auto che non sempre vengono amate dai critici o dagli automobilisti stessi. Tuttavia, ci sono dei giudizi che sono fin troppo pesanti, soprattutto quando si parla di automobili che sono di buona fattura e hanno delle caratteristiche più che apprezzabili.

È il caso di Alfa Romeo Giulia, la quale nel mercato nordamericano è stata letteralmente “asfaltata”. Di fatto, parliamo di un mercato parecchio ostico per le auto europee, dove anche auto che hanno accontentato tutti, come la Smart Fortwo e la Renault 5, sono state praticamente demonizzate dalla stampa a stelle e strisce quando sono giunte nel loro mercato.

Tornando all’auto italiana, sono comparse insieme a due Fiat in una lista delle peggiori automobili prodotte o importante negli Stati Uniti dal 2000 in poi. Si tratta di una lista dove ci sono le 50 auto meno apprezzate in assoluto e dove ci sono dei veri e propri flop. Per questo, è davvero sorprendente per noi trovare le due auto in questione.

Alfa Romeo Giulia: stampa americana ultra severa

Motor Junkie si è occupata di stilare questa lista. Sul podio, insieme all’Alfa Romeo Giulia, ha addirittura piazzato la Fiat 500L. Secondo la redazione della testata giornalistica online “La 500L presenta un’affidabilità discutibile e una scarsa qualità costruttiva che la rendono una pessima opzione per i potenziali acquirenti”.

Neanche la 500X ha avuto vita facile, inserita nella lista alla quarta posizione e giudicata come “Un vero chiodo nella bara del modello”. Come detto a inizio articolo, è la Giulia ad essere stata maggiormente attaccata e definita come “Una delle peggiori auto vendute nel nuovo millennio”. A tutti pare una definizione estremamente esagerata, ma purtroppo è stata parzialmente ripresa anche da Car and Driver.

Infatti, secondo quest’ultimo giornale online la Giulia è divertente da guidare ma “Tutto meno che perfetta”. Inoltre, viene criticata l’abitabilità e considerata una seconda scelta rispetto ad altre auto di BMW, Audi e Mercedes-Benz. Un’auto può piacere o meno, ma questi giudizi sono fin troppo esagerati per tre auto ampiamente apprezzate un po’ dovunque.