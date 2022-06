Gli iscritti di WhatsApp sono da sempre abituati alle novità per la piattaforma di messaggistica istantanea. In queste ultime settimane, gli sviluppatori hanno ampliato le funzionalità della chat, introducendo alcuni upgrade per le videochiamate e per le conversazioni, con l’introduzione delle reaction.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

Ulteriore banco di prova per gli upgrade di WhatsApp sarà ancora una volta quello per le note audio. A breve sulla piattaforma di messaggistica istantanea dovrebbe arrivare una nuova funzione, legata alla trascrizione testuale delle note vocali. In pratica, gli utenti avranno la possibilità di “leggere” le note vocali in forma scritta.

Quest’aggiornamento di WhatsApp sarà possibile grazie alla presenza di un algoritmo avanzato. Proprio questo algoritmo avrà la funzione di trasformare in forma testuale i contenuti multimediali di una nota vocale. Questo algoritmo inoltre dovrebbe essere presentato in tutte le lingue attualmente compatibili con la chat di messaggistica.

Questo aggiornamento rientra in un percorso ben chiaro per WhatsApp nell’ottica di una dinamica di evoluzione per le note vocali. Il cammino della chat di messaggistica è partito già lo scorso anno con l’upgrade per la riproduzione a velocità raddoppiata delle note audio. L’upgrade sarà ora testata sulle versioni beta della chat.

In linea sempre con altri aggiornamenti della piattaforma di messaggistica, gli utenti riceveranno quest’upgrade sia sugli smartphone Android di recente produzione che sugli iPhone. L’attuale timeline line prevista dagli sviluppatori dovrebbe essere confermata con la funzione che arriverà prima su iPhone e poi, a stretto giro, anche sui dispositivi mobili con sistema operativo Android.