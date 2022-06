L’operatore telefonico italiano TIM ha da poco reso disponibile una nuova offerta mobile piuttosto allettante e riservata principalmente a tutti gli utenti provenienti dal rivale Iliad. Si tratta in particolare dell’offerta denominata TIM Steel New GPRO. Vediamo qui di seguito i dettagli.

L’operatore telefonico TIM lancia la nuova promo TIM Steel New GPRO contro Iliad: ecco i dettagli

TIM Steel New GPRO è la nuova offerta di rete mobile operator attack proposta in questi ultimi giorni dal noto operatore telefonico italiano. Come già accennato, si tratta di un’offerta molto interessante e che incluse ogni mese ben 80 GB di traffico dati per navigare.

L’offerta in questione, come già detto, è però riservata a tutti gli utenti che effettueranno la portabilità dal rivale Iliad. Qualche mese fa, TIM aveva proposto un’altra offerta mobile per questi utenti, cioè TIM Supreme New, ma la nuova offerta è decisamente più allettante.

Oltre agli 80 GB di traffico dati, infatti, TIM Steel New GPRO include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti. Il costo per il rinnovo mensile è di 7,99 euro, a cui bisogna aggiungere la prima volta 10 euro per l’acquisto della nuova scheda sim.

Con questa offerta, viene poi attivata la tariffa base TIM Base 19 e sono anche inclusi senza costi i servizi Chiama Ora e LoSai. Vi ricordiamo che per attivare l’offerta sarà necessario recarsi presso un negozio fisico dell’operatore telefonico dove verranno forniti alcuni coupon ma soltanto per un periodo di tempo limitato.