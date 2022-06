Negli ultimi anni Samsung si è dimostrata molto attiva nel settore degli aggiornamenti software per i suoi smartphone sul mercato, soprattutto nell’ambito della sicurezza.

Le patch mensili vengono notoriamente distribuite tempestivamente, spesso anche in anticipo rispetto al mese di riferimento. Ci stiamo riferendo anche a quelle di giugno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung illustra le nuove patch di sicurezza

Per le patch di sicurezza Android aggiornate a giugno 2022 non si sono fatte eccezioni, il colosso Samsung infatti ne ha avviato la distribuzione da un paio di settimane, ovvero da fine maggio. Nelle ultime ore Samsung ha anche illustrato cosa contengono: in totale troviamo 65 fix, 4 dei quali a vulnerabilità critiche, 14 a vulnerabilità con rischio alto e 13 a vulnerabilità con rischio moderato.

Di questi 65 fix 48 sono stati forniti da Google, perché rilevati a livello di sistema Android, mentre il resto è stato implementato da Samsung perché rilevato a livello della One UI. Le patch di sicurezza di giugno sono in fase di distribuzione a tutti i modelli Samsung supportati dal programma di aggiornamento mensile.

Chiaramente le tempistiche possono variare tanto in base al modello di smartphone quanto in base alla residenza geografica. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per riceverle anche noi. Ovviamente vi terremo informati sulla situazione.