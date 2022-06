Poiché l’anidride carbonica si accumula nell’atmosfera, non sarà sufficiente limitare le nostre emissioni: dovremo rimuovere attivamente parte di ciò che abbiamo già rilasciato. In un nuovo progresso, i ricercatori della Tokyo Metropolitan University hanno sviluppato un nuovo composto in grado di rimuovere l’anidride carbonica dall’aria ambiente con un’efficienza del 99% e almeno due volte più velocemente dei sistemi esistenti.

Le tecnologie di cattura diretta dell’aria (DAC) di solito rimuovono l’anidride carbonica convogliando l’aria o lo scarico attraverso una sorta di filtro o catalizzatore, comprese spugne magnetiche, schiuma di zeolite o materiali fatti di argilla o fondi di caffè. Altri fanno gorgogliare l’aria attraverso un liquido, che può assorbire la CO2 o farla separare in cristalli solidi o scaglie.

Il nuovo composto rientra in quest’ultima categoria, noto come “sistema di separazione di fase liquido-solido“. Durante lo studio di una serie di composti amminici liquidi, il team della metropolitana di Tokyo ne ha scoperto uno, chiamato isoforone diammina (IPDA), particolarmente efficace nel catturare l’anidride carbonica.

Cosa hanno scoperto durante i test

Nei test, il team ha scoperto che l’IPDA è stato in grado di rimuovere più del 99 percento di CO2 dall’aria con una concentrazione di 400 parti per milione (ppm), circa il livello attualmente nell’atmosfera. Questo processo è avvenuto anche molto più velocemente di altre tecniche di cattura del carbonio, rimuovendo 201 millimoli di CO2 all’ora, per mole del composto. È almeno due volte più veloce degli altri sistemi di laboratorio DAC e molto più veloce del principale dispositivo a foglia artificiale.

Il nuovo sistema promette bene ma, ovviamente, c’è sempre la questione delle proporzioni a livello mondiale. L’umanità erutta circa 30 miliardi di tonnellate di anidride carbonica nell’atmosfera ogni anno e il più grande impianto di cattura diretta dell’aria del mondo rimuove attualmente circa 4.000 tonnellate all’anno. Sembra un po’ come tirare fuori l’acqua da una nave che affonda con un bicchierino.

Tuttavia, ogni bicchiere aiuta e più tecnologie abbiamo a nostra disposizione per questo enorme lavoro, meglio è. E c’è anche motivo di ottimismo, poiché il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha recentemente annunciato un finanziamento di 3,5 miliardi di dollari per gli hub DAC. Si spera che questo tipo di attenzione incoraggi alcuni degli esperimenti più disponibili, come l’uso di palloncini ad alta quota o grandi stagni di alghe.