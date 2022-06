Durante il periodo del TouchWiz, Samsung è stata spesso rimproverata per il suo supporto software scadente e lento. Tuttavia, l’azienda coreana ha fatto molta strada da allora e ora supera persino Google in questo senso, fornendo cinque anni di patch di sicurezza e quattro aggiornamenti del sistema operativo.

A seconda dell’età del dispositivo, gli aggiornamenti di sicurezza verranno forniti mensilmente, trimestralmente o semestralmente. Ad aprile, quattro anni dopo il suo rilascio iniziale, Samsung ha interrotto il supporto software per la serie Galaxy S9, spostando anche la gamma S10 a un programma di aggiornamento trimestrale. L’S10 5G è stata l’unica eccezione, poiché è stato sottoposto a un ciclo di aggiornamento mensile sin dal suo rilascio alcuni mesi prima.

Samsung Galaxy S10 5G riceverà meno aggiornamenti

Questo sta cambiando ora, poiché anche il telefono è stato spostato su un ciclo trimestrale. L’S10 5G è stato aggiornato l’ultima volta con la patch di sicurezza di maggio 2022, il che è abbastanza buono dato che è stato rilasciato a giugno 2019. Come risultato della modifica, l’intera serie S10 riceverà ora aggiornamenti di sicurezza ogni tre mesi per il prossimo anno. Inoltre, i device non sono più idonei per i nuovi aggiornamenti del sistema operativo, poiché la versione One UI 4 basata su Android 12 è l’ultima.

Samsung ha anche interrotto il supporto per i suoi dispositivi Galaxy A6 e J7 Duo di fascia bassa, che ricevevano aggiornamenti di sicurezza semestrali dal 2021. Questi dispositivi hanno raggiunto la fine del ciclo di vita del supporto software e non riceveranno più aggiornamenti. Infine, il Galaxy M13 ha aderito al ciclo di aggiornamento trimestrale e riceverà correzioni di sicurezza ogni tre mesi.

Oltre a Google, Samsung è l’unico fornitore Android che specifica quali dispositivi sono su quale ciclo di aggiornamento e per quanto tempo saranno supportati. OnePlus garantisce quattro anni di patch di sicurezza, ma questa politica si applica esclusivamente ai dispositivi di fascia alta.