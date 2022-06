I nuovi sconti di Esselunga fanno letteralmente impazzire gli utenti, offrendo a tutti gli effetti la possibilità di accedere ad un elevatissimo quantitativo di riduzioni di prezzo, affiancate da prodotti sempre più economici e pronti per garantire prestazioni di alta qualità.

La campagna promozionale, come al solito del resto, risulta essere perfettamente disponibile in ogni singolo negozio in Italia, raggiungibile senza costi aggiuntivi o vincoli particolari. E’ bene sapere che tutti i prodotti sono distribuiti alle più classiche condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi, ed anche la possibilità di approfittare della variante no brand, nel caso in cui si acquistasse uno smartphone.

Esselunga: offerte e prezzi per tutti i gusti

Il volantino Esselunga spinge a tutti gli effetti il consumatore ad acquistare uno smartphone di fascia media, grazie alla cosiddetta offerta tech, mirata proprio sul singolo modello, e non su una selezione di prodotti, come accade invece da altre parti. La scadenza è fissata ad oggi, 8 giugno 2022, a patto che siano ancora disponibili scorte nei negozi più vicini alla vostra residenza.

Il modello su cui comunque si basa l’intero meccanismo, è il buonissimo Oppo A54s, un prodotto che viene commercializzato a soli 169 euro, ed alle spalle nasconde una scheda tecnica di tutto rispetto. Più precisamente dispone di un display da 6,5 pollici di diagonale (la risoluzione è HD+), caratterizzato anche da 128GB di memoria ROM, una batteria da 5000mAh (che garantisce una autonomia più che sufficiente), per finire con la certificazione IPX4, ma anche una fotocamera principale da ben 50 megapixel.