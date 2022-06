Carrefour cerca in tutti i modi di rendere felici gli utenti, in questo periodo lancia una campagna promozionale con alcune ottime occasioni da cogliere al volo, sebbene il suo focus sia più che altro rivolto verso i beni di prima necessità, e meno l’elettronica generale.

Volendo comunque approfittare delle ottime offerte dell’azienda, è bene ricordare che tutti i prodotti sono distribuiti gratis con garanzia della durata di 24 mesi, oltre che essere completamente sbrandizzati. Gli acquisti, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, possono essere completati in esclusiva assoluta nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, troverete i codici sconto Amazon e scoprirete sempre più offerte.

Carrefour: le offerte sono davvero incredibili

Da Carrefour arrivano nuovi sconti incredibili, pensati per spingere i consumatori ad acquistare interessanti smartphone di fascia bassa, ugualmente in grado di garantire discrete prestazioni generali, sebbene la spesa non vada mai oltre i 300 euro. Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente sotto molteplici aspetti, poiché a tutti gli effetti sarà possibile acquistare Xiaomi Redmi Note 11, Galaxy A32, Galaxy A03s, Oppo Find X3 Lite (a 299 euro), Redmi Note 10S, Alcatel 1S 2020, Oppo A74 o anche Realme C25Y.

Come anticipato, tutti questi prodotti possono essere acquistati nei soli negozi fisici sul territorio nazionale, non sul sito ufficiale o altrove in Italia. Le condizioni di vendita restano pressoché invariate, con la garanzia di 24 mesi pronta a riparare ogni singolo difetto di fabbrica riscontrato nel periodo di validità (con decorrenza dal giorno d’acquisto). Se volete conoscere da vicino il volantino, collegatevi prima di tutto qui.