Un volantino davvero da sogno vi attende in questi giorni da Trony, con la possibilità di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, e sopratutto l’accenno alla fascia alta della telefonia mobile, tra cui ad esempio troviamo gli smartphone di ultima generazione.

La campagna promozionale è una delle migliori, proprio per la sua capacità di accontentare il maggior quantitativo di utenti, senza limitare a tutti gli effetti la scelta in relazione a fasce di prezzo o categorie merceologiche di appartenenza. Gli acquisti, come accade nella maggior parte dei casi quando parliamo di Trony, sono da considerarsi effettuabili solamente nei negozi fisici, senza differenze territoriali.

Trony: quante occasioni e che prezzi bassi

Trony continua sull’ottima strada intrapresa in passato, mettendo ancora a disposizione il proprio Sconto IVA, arricchito da una lunghissima serie di sconti assurdi con prezzi mai visti prima, ed una ampissima possibilità di scelta. Il pregio della campagna attuale è proprio questo, offrire al cliente la possibilità di aggiungere al carrello praticamente ciò che più vogliono, godendo nel contempo di un risparmio pari al 18,03% del prezzo originario di listino.

La riduzione viene applicata nello stesso identico istante di emissione dello scontrino, si tratta a tutti gli effetti di uno sconto fisso, non paragonabile ad un rimborso o un buono sconto postumo. In parallelo, è bene ricordare che tutti gli acquisti sono da completare esclusivamente nei negozi fisici, non online.