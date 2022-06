Nell’ultimo periodo, si sta spesso parlando di gas ed energia, soprattutto per via del conflitto tra Russia e Ucraina che sta mettendo in difficoltà diversi Paesi. Abbiamo parlato in altri articoli su come poter risparmiare sul costo della bolletta con diversi metodi e oggi continuiamo sullo stesso argomento, dandovi dei suggerimenti che dovrete applicare sin da subito per evitare gravi problematiche il prossimo inverno con i termosifoni.

Termosifoni: come evitare la stangata in inverno con questo accorgimento

Anche se l’inverno è passato e dei termosifoni ne faremo a meno per un po’, c’è un passaggio che molti sottovalutano quando termina la stagione fredda: lasciare aperte le valvole termostatiche. Si tratta di un’operazione fondamentale per evitare che il prossimo inverno il pistoncino che si trova dietro si blocchi, così da rendere inutilizzabili i termosifoni e spendere centinaia di euro per ripararli.

È molto facile aprire le valvole, basterà girare la manopola della testa termostatica e impostarla nella posizione di massima apertura che, di solito, corrisponde al valore 5. Se non fate questo passaggio, potreste ritrovarvi in inverno senza riscaldamenti. Su tutti i termosifoni è importante applicare questo accorgimento che, seppur piccolo, vi farà risparmiare tempo e denaro.

Nel caso in cui disponeste di valvole termostatiche programmabili, sarebbe ideale rimuovere le batterie e reinserirle quando l’impianto verrà di nuovo riacceso. Inoltre, la manutenzione dei termosifoni dovrebbe essere fatta ogni anno, specialmente nei periodi primaverili o estivi. Con queste piccole attenzioni, le bollette saranno praticamente dimezzate e potrete continuare a godervi i vostri termosifoni.