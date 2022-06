Il dispositivo POCO C40 è tornato a far parlare di sé negli ultimi giorni e finalmente è stato lanciato nel mercato vietnamita. Stiamo parlando di un dispositivo di gamma medio-bassa, che fa dell’autonomia il suo punto di forza più rilevante.

Arrivati a questo punto, dove la curiosità è tanta, non ci resta che dare una sbirciata alle caratteristiche tecniche.

POCO C40: ecco le caratteristiche tecniche

Il nuovo dispositivo monta uno schermo da 6.71 pollici in risoluzione HD +, un processore Octa-Core JR510 con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino ad 1TB con una MicroSD. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 11 con la personalizzazione MIUI 13. La fotocamera posteriore ospita 2 sensori rispettivamente da 50 megapixel il principale e 2 megapixel quello di profondità.

Sul lato sicurezza dispone di un sensore di impronte digitali sulla parte laterale e dispone anche di un jack audio da 3.5mm e la Radio FM. Ecco il punto forte, la batteria da ben 6.000 mAh con ricarica rapida fino a 180W. Il nuovo POCO C40 è stato lanciato ufficialmente in Vietnam al prezzo equivalente a circa 140 euro.

I rumor emersi in rete indicano che il dispositivo dovrebbe venire lanciato presto anche a livello globale, ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 170 euro. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.