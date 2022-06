Ormai sta diventando un’abitudine: proprio come Moto G GO e il decisamente più interessante Moto G62, anche Moto G42 è protagonista di un recente leak che ne svela le caratteristiche principali e anche il design in anticipo sulla presentazione dell’azienda.

L’identikit di questo nuovo smartphone è piuttosto definito, e indica chiaramente un dispositivo pensato per la fascia medio-bassa del mercato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Motorola Moto G42: ecco alcune specifiche

In termini di design i render ci presentano un prodotto lineare, senza fronzoli, con geometrie regolari, bordi più piatti che curvi, un rettangolo smussato che accoglie le tre fotocamere posteriore e una bella colorazione blu-verde con una particolare finitura che valorizza tutto l’insieme. Per quanto riguarda le specifiche, secondo i leak Moto G42 avrà un display OLED FHD+ da 6,4 pollici, una fotocamera anteriore posta in un foro al centro dello schermo da 13 MP, una tripletta di sensori principali da 50 MP (principale), 8 MP (ultrawide) e 2 MP (macro) e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 18W.

A muovere il tutto, sotto la scocca, ci sarà un cuore Qualcomm, ovvero il SoC Snapdragon 680 affiancato da 4GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Infine, l’audio sarà stereo, non mancherà il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e il sensore per le impronte sarà collocato sul fianco destro del dispositivo.

Al momento non c’è nulla di ufficiale, dato che Motorola non ha mai accennato neanche solo all’esistenza di Moto G42, ma nelle scorse settimane erano già filtrati altri render che ritraevano il dispositivo in un’altra colorazione, quella rosa. Vi terremo sicuramente aggiornati nelle prossime settimane.