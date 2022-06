Iliad propone ancora una volta vantaggiosissime offerte per la telefonia. Dopo il lancio delle ricaricabili, la novità per questo mese di giugno per il provider francese è rappresentata dalla Fibra ottica.

I clienti che decidono di attivare una promozione con il gestore transalpino potranno attivare l’offerta Iliad Box. In estate, il costo di quest’offerta sarà di soli 23,90 euro ogni mese. Gli abbonati che optano per la Fibra ottica di Iliad riceveranno chiamate illimitate verso tutti i numeri, fissi e mobili, anche verso l’estero. Prevista anche la connessione internet senza limiti sino a 4 Gbps.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

Per quanto concerne la telefonia mobile, invece, la migliore occasione per i clienti di Iliad è rappresentata dalla Giga 120. Gli abbonati che scelgono questa tariffa riceveranno minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche un ticket composto da 120 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione sarà pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

In linea con le precedenti tariffe, anche in questa circostanza gli abbonati dovranno pagare una quota di abbonamento pari a 10 euro, anche per il rilascio della SIM. Fondamentale anche la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono potranno anche ricevere un ulteriore vantaggio.

Ricordiamo che in caso di attivazione speculare di una ricaricabile di Iliad, il prezzo per la tariffa di Fibra ottica sarà pari a soli 15,99 euro al mese.