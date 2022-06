Euronics fa venire l’acquolina in bocca a tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per iniziare a risparmiare al massimo, con l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, inclusi ad esempio gli smartphone di ultima generazione.

Osservando la campagna promozionale da vicino, notiamo ad esempio la possibilità di acquistare ottimi prodotti al giusto prezzo finale di vendita, ma con importante differenze in merito alla localizzazione territoriali. E’ bene sapere, infatti, che quanto indicato nell’articolo sarà da considerarsi valido solo ed esclusivamente nei negozi fisici, in particolar modo in specifiche realtà di proprietà dei soci indicati.

Premete qui e collegatevi subito a questo canale Telegram, potrete scoprire le nuove offerte Amazon e ricevere tantissimi codici sconto gratis.

Euronics: quanti sconti e che offerte per tutti

Il socio Euronics Nova prova a convincere gli utenti con una campagna molto simile a quanto stiamo osservando nello stesso periodo da Trony, infatti si tratta a tutti gli effetti del cosiddetto Sconto IVA, con prezzi in fortissimo ribasso rispetto al listino originario.

L’idea non cambia, proporre al consumatore la possibilità di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, per aggiungere al carrello ciò che più desidera, e ricevere in cambio una riduzione pari al 18,04% del prezzo originario di listino. Questa viene applicata sul medesimo scontrino, non corrispondendo ad un rimborso o un buono sconto postumo.

Le possibilità di scelta e le combinazioni sono davvero tantissime, data anche la presenza del Doppio Sconto IVA (corrispondente al 36,08%), applicato solo ed esclusivamente su modelli specifici. Per questo motivo consigliamo caldamente di prendere visione delle pagine sul sito ufficiale.