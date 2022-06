Coop e Ipercoop provano ad imitare i grandi della rivendita di elettronica con il lancio di una campagna promozionale pensata per invogliare i consumatori a recarsi in negozio per effettuare gli acquisti desiderati, promettendo in cambio un prezzo non troppo elevato.

Il risparmio è importante ovunque sul territorio nazionale, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, ove troviamo comunque la possibilità di accedere ai medesimi prezzi bassi, senza costi aggiuntivi nemmeno nella spedizione diretta verso il proprio domicilio. La campagna promozionale, infine, permette ai consumatori di richiedere la rateizzazione, nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro, intesi come valore complessivo dell’ordine.

Coop e Ipercoop: le offerte sono assolutamente inarrestabili

Con Coop e Ipercoop gli utenti sono sempre più pronti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, riuscendo a spendere poco o niente, e godendo ugualmente di un risparmio assolutamente inimitabile. All’interno dell’attuale volantino, ad esempio, risulta possibile pensare di acquistare un bellissimo, e recente, Apple iPhone 13, dietro il pagamento di soli 839 euro (sono previsti 64GB di memoria interna).

Coloro che invece si sentiranno pronti per mettere le mani su prodotti decisamente più economici, potranno decidere di acquistare Galaxy A13, Realme C25Y, Galaxy A13 nella variante da 128GB, per finire con TCL 20Y o similari. Tutti questi sono disponibili a meno di 300 euro, con le normali, se non classiche, condizioni di vendita espresse in precedenza. Per i dettagli del volantino, collegatevi subito qui.