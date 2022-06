Comet non sembra essere pronta ad ammainare la vela, anzi prosegue a vele spiegate verso il successo con ottime campagne promozionali, arricchite dalla presenza di prezzi sempre più bassi e convenienti, applicati sui migliori smartphone in circolazione.

Il volantino che trovate in questo articolo è da considerarsi attivo solo ed esclusivamente nei punti vendita Comet e sul sito ufficiale, con il quale è comunque possibile pensare di acquistare i prodotti, ed avere ugualmente la certezza di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui il valore dell’ordine dovesse essere superiore ai 49 euro. Tutti coloro che comunque andranno a spendere più di 199 euro, potranno richiedere il Tasso Zero, in modo da pagare il tutto in comode rate fisse mensili.

Comet: attenzione alle nuove offerte assurde

Gli sconti del volantino Comet sono davvero ricchissimi di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, e sono anche pronti per invogliare un numero crescente di utenti, data la presenza effettiva di importanti riduzioni sui top di gamma. Tra questi spiccano chiaramente Galaxy S22, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 799 euro, senza dimenticarsi dell’eccellente Galaxy Z Flip3, disponibile a soli 649 euro.

Molto buone sono le riduzioni anche legate alla fascia più bassa, come Galaxy A32 a 199 euro, Redmi Note 10S a 229 euro, passando per Galaxy A03, Redmi Note 11, Redmi 19, Galaxy A32 e altri ancora. Per le migliori offerte del volantino, non dovete fare altro che collegarvi subito al sito ufficiale.