Carrefour raccoglie all’interno dell’ultimo volantino una nuova serie di offerte pensate appositamente per gli utenti che sono sempre alla ricerca del massimo con il minimo sforzo, in modo da riuscire a mettere mano al portafoglio spendendo il meno possibile, ma senza essere costretti a rinunciare alla qualità.

Coloro che si sentiranno pronti per investire denaro nell’acquisto di nuovi prodotti, devono comunque sapere che l’accesso è garantito solo ed esclusivamente nei negozi fisici, poiché sul sito ufficiale sono attivi prezzi completamente differenti. In parallelo, coloro che decideranno di avvicinarsi al mondo di Carrefour, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, pagando il tutto in comode rate fisse mensili.

Carrefour: questi sono gli sconti del mese

Sconti fino al 50% attendono gli utenti nei vari negozi di casa Carrefour, con la promessa di poter accedere a grandi prodotti, ma al giusto prezzo finale di vendita. Il primo dispositivo che troviamo nel lungo elenco è chiaramente lo Xiaomi Redmi Note 11, un prodotto da poco lanciato sul mercato nazionale, impreziosito dalla presenza di buone specifiche generali, ed un prezzo finale che non va oltre i 159 euro.

Le occasioni proseguono poi con altri smartphone decisamente economici, come Realme C25Y a 139 euro, Alcatel 1S 2020 a 69 euro, Oppo A74 a 199 euro, Galaxy A32 a 249 euro, Oppo Find X3 Lite a 299 euro, per finire con Galaxy A03s e Redmi Note 10S, rispettivamente in vendita a 139 e 209 euro. Per tutti gli sconti del volantino Carrefour, potete comunque collegarvi qui.