La circolazione di malwares in grado di rubare le credenziali di accesso ai conti correnti nel mondo sta diventando preoccupante, l’allarme arriva direttamente da Zimperium, società di cybersicurezza che ha stilato un resoconto sui maggiori malware per circolazione diffusi in tutto il mondo generando poi una top ten di quelli più letali e diffusi.

Secondo Zimperium circa 639 applicazioni finanziarie sono vulnerabili a malware che si diffondono mediante la classica metodica, app fittizia e spacciata per legittima che però non appena installata assume il controllo, sovrapponendo false schermate di accesso a quelle originale dei vari enti bancari per poi rubare le credenziali e le chiavi OTP.

Gli Stati Uniti guidano la classifica essendo il primo Paese con 121 app prese di mira, seguiti dal Regno Unito con 55 app, al terzo posto troviamo l’Italia, con 43 app bancarie/finanziarie prese di mira dai trojan bancari. (Seguono poi Turchia, Australia e Francia rispettivamente con 34, 33 e 31 app nel mirino.).

Le app e le piattaforme infettabili

Il malware più letale in base alle analisi di Zimperium è Teabot, in grado di penetrare 410 applicazioni finanziarie, mentre quella più violabile, in quanto colpibile da 7 malware diversi è l’app BBVA.

Ecco di seguito i dieci malware più diffusi: