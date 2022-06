Netflix: a Giugno la piattaforma delude tutti, spariti una serie infinita di titoli

Non succede tutti i giorni, ma quando succede ci lascia sempre senza parole: è giunto quel momento dell’anno in cui il colosso dello streaming Netflix rimuove i titoli che a differenza di altri non hanno riscontrato un gran successo. Quali sono? Li scopriamo subito qui di seguito in un elenco infinito.

Netflix: l’elenco dei titoli rimossi è molto lungo

Nell’elenco vi sono:

1 Giugno 2022

Charlie’s Angels – Più che mai (film)

Leprechaun Returns (film)

Redemption (film)

2 Giugno 2022

Borgen – Potere e Gloria (serie TV)

3 Giugno 2022

Due estati (serie TV)

Floor Is Lava (reality)

Green Mothers’ Club (serie TV)

Interceptor (film)

L’enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale? (docuserie)

Madre perfetta (serie TV)

4 Giugno 2022

The Invocation of Enver Simaku (film)

Twilight of the Yakuza (documentario)

6 Giugno 2022

Il diario della mia libertà (serie TV)

The Long Road to War (documentario)

8 Giugno 2022

Gladbeck: rapina con ostaggi (documentario)

Sarò mamma (serie TV)

9 Giugno 2022

Rhythm + Flow: Francia (reality)

10 Giugno 2022

First Kill (serie TV)

Hustle (film)

Peaky Blinders (serie TV)

14 Giugno 2022

Jennifer Lopez: Halftime (documentario)

15 Giugno 2022

God’s Favourite Idiot (serie TV)

Iron Chef: la sfida estrema (reality)

La ira de Dios (film)

16 Giugno 2022

Love & Anarchy (serie TV)

Toma Ikuta – La sfida dei Kabuki (documentario)

17 Giugno 2022

Spiderhead (film)

18 giugno 2022

Spriggan (serie anime)

19 Giugno 2022

Ben Crump: lotta per i diritti civili (documentario)

20 Giugno 2022

Love & Gelato (film)

The Umbrella Academy (serie TV)

24 Giugno 2022

La Casa di Carta: Corea (serie TV)

Man Vs Bee (serie TV)

30 Giugno 2022

Bastard!! – L’oscuro dio distruttore (serie anime)

Ovviamente per ogni opera rimossa ce n’è una nuova in entrata. Ma questo lo scoprirete in un altro dei nostri articoli.