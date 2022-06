Iliad ha deciso di proporre una serie di novità per la telefonia mobile. I clienti che decidono di attivare una ricaricabile con il gestore francese potranno scegliere la promozione Giga 120. La tariffa si conferma una delle migliori soluzioni per gli utenti che intendono un pacchetto low cost ricco di consumi.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

Nel dettaglio, la Giga 120 prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 120 Giga per la connessione di rete. La sorpresa di questa tariffa è garantita dalla tecnologia 5G, che sarà disponibile completamente a costo zero per tutti gli abbonati.

La Giga 120 è caratterizzata proprio dalla novità del 5G. La nuova tecnologia per la navigazione internet sarà a disposizione della maggior parte degli utenti entro la fine del 2022.

L’arrivo delle reti 5G porta ad una serie di conseguenze per i clienti di Iliad. Con le linee di nuova generazione, infatti, il provider andrà a rinunciare quasi definitivamente alle sue reti 3G. In futuro è previsto un processo di dismissione per le vecchie reti internet.

Anche Iliad, così come Vodafone e TIM, a breve dovrà programmare un processo unico per la dismissione del 3G. Le differenze tra i principali gestori per la telefonia però potrebbe essere importante per quanto concerne le tempistiche. A differenza di TIM e Vodafone, infatti, l’operatore francese potrebbe ancora puntare sul 3G in Italia almeno sino a quando non si sarà raggiunta la copertura totale del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.