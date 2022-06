Nel mentre che gli utenti sono in attesa della dashboard riprogettata di Android Auto, gli sviluppatori Google stanno continuando a sperimentare nuove funzioni per quanto riguarda questa piattaforma.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il colosso starebbe inviando ad alcuni utenti un nuovo test di configurazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google avvia un nuovo test di configurazione per Android Auto

In particolare, starebbe in fase di sviluppo un inedito processo di configurazione. Stando ad alcune segnalazioni, infatti, Google starebbe inviando a diversi utenti di Android Auto una notifica relativa ad un nuovo test di configurazione, si tratterebbe più precisamente, degli utenti aderenti al programma beta.

Chi ha aderito al nuovo test, non ha notato particolari differenze col processo tradizionale. A riguardo, è probabile che Google abbia in programma di semplificare il processo di configurazione di Android Auto che verrà introdotto in occasione del rilascio di Android 13. Vi ricordo che nel pieno rispetto della tabella di marcia comunicata all’inizio dello sviluppo, Google ha recentemente reso disponibile agli sviluppatori la Beta 2 di Android 13 per tutti gli smartphone della famiglia Google Pixel.

Dopo le due Developer Preview, la prima arrivata nel mese di febbraio e la seconda arrivata nel mese di marzo, e la prima beta arrivata nel mese di aprile, lo sviluppo di Android 13 prosegue a gonfie vele, avvicinandosi alla stabilità della piattaforma.