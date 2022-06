Euronics rinnova la sfida a Trony con una campagna promozionale molto simile, e pronta a fare la differenza nella rivendita di elettronica, in quanto perfettamente in grado di spingere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, con prezzi sempre più bassi e convenienti.

Il volantino riprende l’iter a cui Euronics ci ha abituati nel corso degli anni, ciò sta a significare che i prodotti possono essere acquistati solamente nei negozi, e sopratutto che sono presenti importanti differenze in relazione al socio di appartenenza. Coloro che sceglieranno di recarsi in negozio, potranno comunque pensare di fare affidamento anche sul Tasso Zero, richiedibile però al solo superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram, potrete avere spettacolari codici sconto Amazon gratis e scoprire ogni giorni tantissimi sconti.

Euronics: le offerte e tutti i migliori prezzi

Lo Sconto IVA di Euronics rappresenta indiscutibilmente una delle migliori campagne promozionali del periodo, poiché permette agli utenti di accedere alla possibilità di acquistare prodotti con uno sconto fisso prestabilito, corrispondente per l’esattezza al 18,04% del prezzo originario di listino. La riduzione viene applicata nello stesso istante di emissione dello scontrino, senza differenze temporali, e non corrisponde in nessun modo ad un buono o un rimborso postumo.

La campagna promozionale cerca poi di convincere anche altri utenti all’acquisto, con il lancio del cosiddetto Doppio Sconto IVA, corrispondente per l’esattezza al raddoppio della riduzione, pari quindi a 36,08%, ma solo su specifici modelli prestabiliti.

Per maggiori informazioni in merito al corrente volantino, ricordatevi di aprire subito le pagine che trovate a questo indirizzo.