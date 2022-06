Prezzi decisamente bassi vi attendono in questi giorni da Esselunga, la nuova campagna promozionale rappresenta la perfetta soluzione per spendere poco, ed allo stesso tempo godere di una serie di offerte con le quali raggiungere la massima qualità generale.

Il rapporto qualità/prezzo pare essere assolutamente conveniente sotto molteplici aspetti, gli utenti possono decidere di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, senza differenze contrattuali o vincoli di alcun tipo. Tutti i prodotti sono distribuiti nella loro variante no brand, ed alle spalle una garanzia della durata di 2 anni, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica.

Aprite subito il canale Telegram di TecnoAndroid, potrete essere sicuri di ricevere gratis i codici sconto Amazon.

Esselunga: le nuove offerte sono davvero interessanti

Il volantino Esselunga cerca di spingere gli utenti all’acquisto di uno smartphone decisamente economico, ma comunque perfettamente in grado di garantire prestazioni all’avanguardia, è questo il caso dell’eccellente Oppo A54s, il cui prezzo finale di listino si aggira attorno ai 169 euro, se considerata la variante da 128G di memoria interna.

Coloro che non dovessero conoscere il prodotto in oggetto, devono comunque sapere disporre di un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, passando per processore ovviamente octa-core, una tripla fotocamera posteriore (con sensore principale da 50 megapixel), una batteria da 5000mAh per una autonomia superiore alla media, per finire con lettore delle impronte digitali, chip NFC e certificazione IPX4.

Se volete essere sicuri del prodotto, potete comunque decidere di collegarvi a questo link, e scoprire da vicino quali sono tutte le specifiche.