Un elenco pazzo di sconti vi attende da Carrefour, la campagna promozionale è assolutamente convincente sotto molteplici aspetti, tra cui troviamo chiaramente la possibilità di acquistare incredibili smartphone, senza costi aggiuntivi particolari.

Avete capito bene, il volantino risulta essere disponibile in esclusiva assoluta nei negozi fisici, con la possibilità di accedervi senza distinzioni territoriali. In parallelo, ci teniamo a ricordare che tutti i prodotti acquistabili presentano garanzia di 24 mesi, e sono completamente no brand, in modo da essere sicuri di ricevere aggiornamenti tempestivi dal punto di vista software.

Carrefour: le pazzie di Giugno sono incredibili

Fino al 19 giugno da Carrefour sono disponibili sconti pazzi che coinvolgono sia i beni di prima necessità, che la tecnologia generale. In prima pagina, ad esempio, ecco arrivare il primo accenno alla telefonia mobile, con l’eccellente Redmi Note 11, il cui prezzo finale si aggira attorno ai soli 159 euro; volendo invece proseguire sulla medesima strada, ovvero con smartphone che non costano più di 300 euro, la scelta sarà tra Realme C25Y a 139 euro, Oppo Find X3 Lite a 299 euro, Galaxy A32 a 249 euro, Oppo A74 a 199 euro, Alcatel 1S 2020 a 69 euro, oppure Redmi Note 10S a 209 euro e Galaxy A03s a 139 euro.

In ultimo, segnaliamo la presenza del ricondizionato Apple iPhone X, alla cifra finale di soli 359 euro. Questo volantino è davvero ricco di occasioni anche legate ai televisori o agli elettrodomestici in generale, se interessati consigliamo comunque di aprire questo link speciale.