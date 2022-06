Lo smartwatch low cost Amazfit Bip 3 è ufficiale e già disponibile all’acquisto ma le specifiche tecniche restano ancora parzialmente sconosciute. L’azienda, facente parte del colosso cinese Xiaomi, non ha presentato il suo dispositivo nella maniera più classica ma, forse per errore, ha già consentito l’acquisto su Amazon Brasile.

Che si sia trattato un errore del colosso dell’e-commerce o di una scelta consapevole compiuta dall’azienda non è ancora chiaro ma la presenza del dispositivo online permette di conoscere alcuni dei dettagli dello smartwatch e il suo costo.

Amazfit Bip 3: specifiche tecniche e costo dello smartwatch!

Rispetto al modello rilasciato dall’azienda circa tre anni fa, il nuovo Amazfit Bip 3 presenta degli aggiornamenti davvero interessanti. Il display, inserito in un quadrante di forma quadrata con bordi arrotondati, è costituito da un pannello curvo LCD TFT da 1,69 pollici. La tecnologia utilizzata mira a rendere il dispositivo in grado di garantire una buona qualità visiva offrendo così una chicca in più da accostare alle numerose funzionalità proposte agli utenti.

Non mancano, infatti, le funzioni legate alla misurazione dei parametri vitali né quelle legate al monitoraggio dell’attività fisica. Amazfit Bip 3 permette di monitorare 24 ore su 24 la frequenza cardiaca e di misurare il livello di ossigeno nel sangue; consente di misurare lo stress e consiglia l’esecuzione di alcuni esercizi di respirazione. Inoltre, sono supportate ben sessanta attività sportive. A dare un valore aggiunto è l’autonomia del dispositivo che, grazie alla presenza di una batteria da 280 mAh, garantisce fino a due settimane di utilizzo.

Il costo del dispositivo si dimostra particolarmente convincente se considerate le specifiche e le prestazioni previste. Amazfit Bip 3, infatti, risulta disponibile a un costo di circa 55,00 euro.