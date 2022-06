Unieuro ha in serbo per gli utenti italiani una nuovissima serie di sconti decisamente interessanti, ed arricchiti con prezzi molto più bassi del normale, con i quali sarà possibile pensare di mettere le mani su grandi prodotti, al giusto prezzo finale di vendita.

Tutti coloro che vorranno ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti da Unieuro, devono comunque sapere che gli acquisti possono tranquillamente essere completati in esclusiva non solo nei negozi fisici, ma anche online sul sito ufficiale, in modo da essere sicuri di avere la possibilità di accedere ai migliori prodotti, godendo anche della spedizione gratuita presso il domicilio (solo se l’ordine ha un valore superiore ai 49 euro).

Unieuro: offerte e sconti con i migliori prezzi

Con il SottoCosto di Unieuro, gli utenti si ritrovano a poter acquistare svariati smartphone a prezzi decisamente convenienti, come il buon vecchio (in commercio da circa un anno) Apple iPhone 12, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 699 euro, ma anche il nuovissimo Galaxy S22+ da 949 euro, oppure la via di mezzo più apprezzata, il Galaxy S20 FE, disponibile a 399 euro.

Nel momento in cui si volessero invece spendere non più di 400 euro, le possibilità di scelta si ampliano non poco, si contano Galaxy A13, Xiaomi 11T, Galaxy A33, Redmi Note 10 Pro, Redmi 9C, Redmi Note 10 5G, Oppo A16s, Honor X7, Honor X8, Vivo Y21 e altri ancora. Essendo un volantino davvero molto ricco di sconti e di promozioni, ricordatevi che potete visualizzarlo al completo online sul sito.