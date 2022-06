Trony riesce nell’impresa di mettere in imbarazzo le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, impreziosita dalla presenza di prezzi sempre più bassi e convenienti.

Il meccanismo dello Sconto IVA, risponde a quanto effettivamente la diretta rivale Euronics sta proponendo nel medesimo periodo, senza però limitare la possibilità di scelta a specifiche realtà sul territorio. Gli acquisti, come potete benissimo capire voi stessi, possono essere completati in ogni negozio in Italia, senza differenze territoriali (ma non sul sito ufficiale).

Trony: sconto IVA e prezzi bassi per tutti

La campagna promozionale già l’avevamo vista ed apprezzata in passato, con la stessa l’azienda propone al pubblico una serie di occasioni dai prezzi convenienti, e prezzi decisamente sempre più bassi del normale. Il meccanismo non potrebbe essere più semplice, gli utenti non devono fare altro che recarsi in negozio, ed aggiungere al carrello i prodotti che maggiormente desiderano.

A questo punto è prevista la possibilità di ricevere uno sconto fisso del 18,03%, rispetto al listino del periodo, con applicazione istantanea sul medesimo scontrino. Coloro che spenderanno più di 199 euro, inoltre, potranno eventualmente richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico direttamente dal conto corrente bancario.

Per le offerte del volantino Trony, approfittate subito del volantino, che ricordiamo essere attivo fino al 16 giugno 2022 in tutti i negozi, perfettamente visibile a questo indirizzo ufficiale, senza limitazioni nelle scorte.