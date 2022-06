TIM, due offerte low cost per l’inizio dell’estate

Anche per l’inizio dell’estate un’occasione da non perdere per gli abbonati di TIM è rappresentata dalla tariffa Gold Pro. I clienti che si avvalgono di questa ricaricabile avranno a loro disposizione un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i contatti della rubrica e 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà pari a soli 7,99 euro.

Oltre alla Gold Pro, gli abbonati di TIM avranno anche la possibilità di attivare la Steel Pro. Il pacchetto previsto dagli utenti prevede in questa circostanza chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e anche 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo mensile sarà invece di 6,99 euro.