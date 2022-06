Sony aumenta la produzione di PS5: venduti oltre 20 milioni di unità

Il noto colosso giapponese Sony ha da poco annunciato un importante traguardo. La sua nuova console di ultima generazione, ovvero la nuova PS5, ha infatti raggiunto oltre 20 milioni di unità vendute. Per questo motivo, l’azienda ha deciso di aumentarne ulteriormente la produzione.

Un importante traguardo quello raggiunto in questi giorni da Sony. Come già accennato, infatti, la nuova console da gaming PlayStation 5 ha superato i 20 milioni di unità vendute. Di conseguenza, l’azienda ha già comunicato che aumenterà la produzione.

Sono numeri piuttosto importanti, soprattutto se pensiamo agli ultimi dati. L’ultimo dato registrato a marzo, infatti, aveva ufficializzato 19,3 milioni di unità vendute. Questo significa che in questi due mesi c’è stato un forte incremento delle vendite. Veronica Rogers, ovvero senior vice-president e capo della divisione Global Sales and Business Operations presso SIE, ha così dichiarato:

“Siamo felici di annunciare che Sony Interactive Entertainment ha venduto oltre 20 milioni di PlayStation 5 in tutto il mondo. Fin dal lancio di PS5 i nostri team hanno lavorato senza sosta per offrire agli utenti una console davvero next-gen, che ha conquistato il mondo, e vogliamo approfittare di questa occasione per ringraziare i fan per il loro supporto.”

“La vostra passione per il brand PlayStation è ciò che ci motiva e ci ispira a realizzare tecnologie innovative, disegnare il futuro del gaming e continuare a costruire per voi il ‘best place to play’. Ai fan che ancora non hanno potuto mettere le mani sulla console vogliamo dire che stiamo pianificando un significativo aumento della produzione di PS5 per quest’anno, così da assicurarci che PlayStation 5 possa essere disponibile per chiunque desideri acquistarla”.